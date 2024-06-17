На прошлой неделе завершился проект «Три аккорда», в течение десяти выпусков которого участники исполняли композиции в стиле шансон. Оценивало их жюри в состав которого вошли актриса Ирина Апексимова и исполнители Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская.

Победу в финале одержала Таисия Повалий, исполнившая песню «Как быть». Она набрала 204 балла за все выпуски и на 2 балла опередила Валерию Ланскую, которая финишировала второй.

При этом Ланская, исполнившая песню “Подари, господь, мелодию” получила приз зрительских симпатий, жюри вручили ей специальную награду.

Еще один специальный приз, учрежденный радио «Шансон», получил также Сергей Войтенко. В финале он спел композицию “Едем в соседнее село на дискотеку” и собрал все тузы от жюри.