Российский беспилотник выявил в воздушном пространстве на линии боевого соприкосновения ударный дрон ВСУ «Вампир», пытавшийся атаковать отряд штурмовиков на земле. Оператор дрона ВС РФ пошел на таран украинского беспилотника ради спасения отряда пехоты. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«57-я бригада сорвала бомбардировку, уничтожив “Вампира”, чтобы спасти нашу пехоту», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Воздушный бой между российским и украинским беспилотником состоялся на Южно-Донецком участке фронта. Оператор российского разведывательного дрона заметил тяжелый беспилотный летательный аппарат ВС Украины «Вампир», сбрасывающий бомбы на позиции российских сил.

Оператор российского «Мавика» решил пожертвовать своим летательным аппаратом, чтобы спасти российских штурмовиков на земле. На опубликованных кадрах можно увидеть, как российский дрон приближается к беспилотнику ВС Украины и пикирует на него сверху.