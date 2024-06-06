В польском обществе набирает обороты скандал после публикации местными СМИ кадров с задержанными за стрельбу по мигрантам на польско-белорусской границе военнослужащими. Подробности инцидента, на который отреагировало Минобороны Польши, в своем материале сообщает портал Onet.

Автор материала отмечает, что инцидент со стрельбой в сторону мигрантов на границе с Белоруссией произошел еще в конце марта, однако в публичную плоскость информация попала намного позже. Сообщается, что инцидент со стрельбой произошел в районе Дубиче-Церкевене. Военнослужащие пытались остановить толпу мигрантов предупредительными выстрелами в воздух, однако нарушители границы никак не отреагировали на это.

В итоге часть бойцов 1-й Варшавской бронетанковой бригады начали стрелять по земле в целях самообороны, однако часть пуль попала в изгородь. Когда мигранты отказались от попыток штурмом прорваться через границу, пограничники вызвали военную полицию. Автор статьи со ссылкой на одного из военнослужащих сообщает, что троих солдат, стрелявших в сторону мигрантов, увезли в наручниках.

Польским военнослужащим грозит до трех лет лишения свободы. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил действия военной полиции.