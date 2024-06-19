Сыгравшая в сериале «Дом дракона» роль второй супруги короля Визериса I Таргариена Алисенты Хайтауэр актриса Оливия Кук рассказала о постельной сцене, которая не вошла в итоговый монтаж.

Артистка рассказала, что эта сцена была чрезмерно откровенной. По всей вероятности, именно поэтому она и была вырезана из сериала. Но, по словам актрисы, несмотря на то, как эта сцена смотрелась, снимать ее было достаточно весело.

«Она была чертовски грязной. Она не была красивой, но ее было весело снимать», – рассказала Оливия Кук.

Решение о вырезке этой сцены из конечной версии сериала принял шоураннер Райан Кондал. Он заявил, что данная сцена никак не влияет на развитие сюжета сериала, и никаким образом не раскрывает персонажей. Поэтому она была удалена в финальном монтаже.

Сериал «Дом дракона» рассказывает историю семейства Таргариен за 200 лет до событий, показанных в «Игре престолов». Премьера второго сезона состоялась 16 июня 2024 года.