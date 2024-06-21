Известная телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в социальных сетях, что ее поклонники скоро смогут ее увидеть в роли матери. Артистка неоднократно говорила, что мечтает о крепкой семье и детях. После того, как Бузова рассталась с рэпером Давой (Давид Манукян), она стала скрывать свою личную жизнь от общественности, но все равно старается сохранять интригу, временами делая неоднозначные заявления.

На своей странице в социальной сети Бузова опубликовала видеозапись подруги, проводящей время со своими детьми на прогулке. Под видео знаменитость написала, что скоро окружающие и ее увидят в роли матери.

«Скоро увидите меня тоже мамой», – сообщила Бузова.

Поклонники артистки выразили надежду, что она действительно решила родить малыша. Кроме того, фанаты пожелали 38-летней звезде встретить настоящую любовь и выйти замуж за достойного мужчину.

Слухи о воссоединении Бузовой и Давы начались после телепроекта «Сокровища императора». Многие посчитали, что Ольга и Давид решили возобновить свои романтические отношения. Но после завершения проекта сало известно, что Дава отправился на отдых с певицей Мари Краймбрери.