Официант кафе на пляже в Севастополе, который попал под террористический обстрел ВСУ, рассказал, как помогал людям во время атаки. Сперва он лег на пол, чтобы не получить ранение и поинтересовался у людей, если ли пострадавшие. Затем начал выводить людей через задний ход.

При этом официант рисковал собственной жизнью, так как атака могла повториться. Он вывел 15 человек, после чего начал оказывать первую помощь девочке, которая получила ранения обоих бедер. Также он помог пожилому мужчине со сквозным ранением.

Ему официант закрыл раны, чтобы не допустить сильной кровопотери.

В результате теракта ВСУ в Учкуевке пострадали более 150 человек. Также погибли двое детей и двое взрослых.