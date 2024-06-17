Военнослужащие российской армии окапываются и сооружают блиндажи на фронте в разы лучше, чем солдаты украинских вооруженных сил. Превосходство ВС РФ в обороне признал командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным «Айрон» в эфире YouTube-канала «Новости.Live».

«Они (Вооруженные силы Российской Федерации – ред.) окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать», – заявил украинский офицер.

По его словам, главная проблема украинской армии заключается в неспособности командования признавать свои собственные ошибки и исправлять их. Украинский офицер отметил, что руководство ВСУ до последнего отказывается признавать сам факт проблемы, скрывая от общественности неудобные для них факты.

Украинский командир отметил, что на Харьковском направлении ВСУ не смогли подготовить качественные инженерные сооружения, которые позволили бы сдержать продвижение российских сил.