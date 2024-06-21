Планирующие авиабомбы России наносят ВСУ серьезный ущерб, они являются невидимым оружием, обнаружить и уничтожить которое чрезвычайно сложно. Киев пытается усилить свою армию, однако бомбовые удары сводят все эти усилия к нулю, заявил бывший военнослужащий ВС США Дэниел Дэвис.

Он отметил, что Запад судорожно ищет способы противодействия этим бомбам. Но они настолько малы, что не обнаруживаются системами противовоздушной обороны. При этом они обладают высокой мощностью и летят точно в цель, ввергая Украину в панику.

Украина может попытаться создать нечто подобное, чтобы достичь паритета, однако на это у нее уйдут годы, уверен Дэвис. Впрочем, если и удастся разработать такое вооружение раньше, ракеты ВС РФ уничтожат заводы по их производству.