43-летний житель Одессы погиб в результате взрыва ручной гранаты. Происшествие случилось в городском парке на Крымском бульваре, расположенном на севере города.

Как сообщается на официальном сайте управления национальной полиции Одесской области, тело мужчины было обнаружено в парке со следами травм, характерных для взрыва. На месте происшествия работают оперативники, кинологи и взрывотехники. По предварительной версии, мужчина пострадал от взрыва ручной гранаты, обломки которой обнаружены на теле погибшего.

По версии следствия, произошедшее не является убийством. Однако все обстоятельства смерти на данный момент неизвестны. Следственные органы продолжают устанавливать все причины произошедшего. Точная причина смерти 43-летнего одессита будет установлена путем проведения судмедэкспертизы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.