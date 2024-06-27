Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми спасались из опрокинувшихся вагонов самостоятельно, ведь спасательные службы смогли добраться до места происшествия спустя два часа. Пострадало более 15-ти человек, они уже доставлены в ближайшие больницы. Остальных пассажиров разместят во временном пункте размещения в Инте.

Как рассказала РБК дочь одного из пассажиров поезда, люди выбивали окна поезда и выбирались самостоятельно. Люди, которые не пострадали, проследовали по маршруту дальше на поезде-дубле.

Собеседница также рассказала журналистам, что одна девочка во время крушения вагонов вылетела в окно. Ее долго не могли найти. Но затем отец увидел свою дочь сидящей на рельсах в состоянии шока. Состояние ребенка стабильное, но у нее сильное сотрясение и значительные повреждения мягких тканей.

Напомним, вечером 26 июня, поезд Воркута-Новороссийск сошел с рельсов. В составе пребывало 195 пассажиров и 20 работников. Пострадало порядка 15 человек, три человека погибло.