В ночь на 20-е июня российская армия нанесла серию результативных ударов ракетами, авиационными бомбами и беспилотниками по военным объектам противника, расположенным в Харьковской, Одесской и Львовской областях. А в районе населенных пунктов Нью-Йорк и Дружба российской армии удалось проломить оборону ВСУ. Об этом в своем материале сообщает портал «Военное дело».

Активность российской армии на Александро-Калиновское направлении принесла свои плоды. Штурмовикам ВС РФ удалось проломить оборону ВСУ в окрестностях населенных пунктов Нью-Йорк (ранее Новгородское) и Дружба. С мест сообщают, что российским штурмовикам удалось продвинуться вперед, выбив противника из нескольких опорных пунктов в районе Ленинского.

На Авдеевском направлении подразделения ВС РФ продолжают активные действий в наступлении. Наиболее ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Сокол, где расположен мощный укрепрайон противника. На данном направлении противник несет значительные потери как личного состава, так и бронетехники.