Известная российская певица Нюша начала вновь выступать на корпоративах. Как отмечает Телеграм-канал SHOT, стоимость выступления певицы составляет 3 миллиона рублей. Отмечается, что после развода с супругом Игорем Сивовым Нюша определенное время отказывалась давать частные концерты. Однако теперь в Сети вновь появился райдер артистки с ценником, который не изменился с 2018 года – 3 миллиона рублей за выступление.

В райдере знаменитости есть обязательное условие – наличие элитного алкоголя в гримерке. Это может быть коньяк либо виски с выдержкой не менее 18 лет. А вот по поводу еды условий нет. Нюша не доверяет организаторам решение данного вопроса. Поэтому есть обязательное условие суточных – 19 тысяч рублей для певицы и по 9500 рублей каждому члену ее коллектива.

О разводе Нюши с Игорем Сивовым стало известно 7 мая. Об этом сообщила сама певица. По словам Нюши, они расстались с бывшим мужем без скандалов и будут продолжать вместе воспитывать своих детей.