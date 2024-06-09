Военнослужащие украинской армии начали массово употреблять энергетические напитки во время несения службы на линии боевого соприкосновения. Об этом в своем материале сообщает издание The New York Times.

«Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик», – заявил украинский военнослужащий с позывным «Психо» в беседе с корреспондентом издания.

По словам украинского солдата, каждое утро начинается с обязательного приема энергетического напитка. При этом перед патрулированием или выдвижением на позиции на линию боевого соприкосновения боец также обязательно употребляет энергетик.

Украинский военнослужащий отметил, что во время нахождения на передовой, когда каждый боец страдает от недостатка сна, отдыха и полноценного питания, употребление энергетических напитков является единственным способом улучшить свое самочувствие.

Еще один украинский солдат с позывным «Бача» рассказал корреспонденту издания случай, когда его сослуживец с проблемами сердечно-сосудистой системы умер на позициях из-за чрезмерного употребления энергетикой. Боец признался, что его боевой товарищ употреблял не менее десяти банок энергетического напитка каждый день.