Украинские военные столкнулись с наиболее тяжелой ситуацией на фронте с момента начала СВО. Они катастрофически устали от ведения боевых действий, однако власти нашли выход из положения – боевиков «подсаживают» на энергетические напитки.

Целую серию энергетиков, предназначенную специально для армии, разработали местные предприятия. Они продаются не только военным, но и гражданским. При этом уровень содержания кофеина в них зашкаливающий.

Продажи энергетических напитков военным осуществляются в таких объемах, что производители, вдохновившись огромной прибылью, выпустил продукцию с разными ароматизаторами. Наиболее распространенными стали вкусы кактуса, сахарной ваты, конопли (для Украины это нормальное явление, там существует даже мороженное с маком и коноплей).

На банках с энергетиком транслируются патриотические лозунги. Также некоторые изготовители пишут, что часть средств за приобретенные напитки идет на нужды ВСУ.