Израильский спецназ в результате грамотно проведенной операции освободил четверых заложников, захваченных 7 октября 2023 года и удерживаемых ХАМАС. Среди них оказался и россиянин Андрей Козлов, рассказало издание The New York Times.

Спецназовцев поддерживали ВВС, армия и разведка. Операция готовилась на протяжении нескольких недель, но вполне могла быть отменена. Ее согласовали буквально за восемь минут до начала.

Ранее появлялись другие удобные случаи для освобождения заложников, но операцию в последний момент отменяли. По словам журналистов, подобные рейды влекут за собой серьезный риск потерять заложников. Однако на этот раз все прошло относительно успешно. Один боец спецназа погиб, четверо заложников освобождены, примерно 210 боевиков ХАМАС ликвидированы, сообщает NYT.