Генерал ВСУ Андрей Гнатов, занявший место Юрия Содоля на посту командующего Объединенными силами, причастен к терактам на территории РФ и непосредственно участвовал в убийствах мирных жителей ДНР.

Еще в 2019 году прокуратура республики возбудила в отношении генерала уголовное дело за убийство и покушение на убийство. Также он обвинен в повреждении чужого имущества и причинении ущерба, в жестоком обращении с гражданскими на оккупированной ВСУ территории.

Кроме того, в результате обстрелов населенных пунктов Чермалык, Октябрь и Коминтерново, осуществляемых по приказу Гнатова, было повреждено 19 строений, погиб один из местных жителей.

В мае 2024 года Гнатов заочно был приговорен к 28 годам лишения свободы Верховным судом ДНР.

Ранее также выяснилось, что Гнатов в 2022 году сбежал из Мариуполя под видом беженца. Или даже беженки, так как использовал предметы женской одежды.