Бойцы в зоне проведения специальной военной операции уже получают разработанные на Ижевском ЗАО «Техкрим» специальные патроны для уничтожения беспилотников, сообщило издание «Известия».

Речь идет о патронах 12/76 КС и 12/70 «Перехват». Первые из них представляют собой усовершенствованные охотничьи боеприпасы. В них использовали кольцо Элея – цилиндр из пластика, который не дает дроби разлетаться в разные стороны сразу после вылета из ствола. Благодаря этому обеспечивается хорошая кучность стрельбы и повышается дальность поражения целей.

Патроны 12/70 «Перехват» оснащен шестью сегментами из свинца, которые соединяются с помощью прочной келавровой нити. После выстрела эта конструкция раскрывается и перекрывает примерно 1 метр, что гарантирует попадание по дронам.

Оба вида патронов предназначены для гладкоствольных ружей. Эксперт Александр Перенджиев отметил, что производитель предложил простое и эффективное решение проблемы дронов – никаких специальных навыков для использования новых боеприпасов не нужно. Как только они поступают в подразделения, военнослужащие ВС РФ сразу начинают сбивать беспилотники ВСУ.