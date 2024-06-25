В ходе международного военно-технического салона Eurosatory 2024, прошедшем в Париже, была показана новая система управления боевыми действиями Ground Warden на основе ИИ. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Беспилот».

Как сообщает компания-разработчик MBDA, управлять разведывательными дронами будет искусственный интеллект, способный обнаруживать и классифицировать технику противника. При этом оператор будет получать в режиме реального времени информацию о выявленных целях и принимать решение о ее поражении управляемыми ракетами.

«В единую систему будут интегрированы ПТРК Akeron, дроны и планшет расчета», – пишут авторы Телеграм-канала.

При этом ракеты Akeron способны во время полета обнаруживать новые цели и передавать актуальные данные оператору. Однако главный вопрос остается открытым – стоимость новой системы. Авторы Телеграм-канала пришли к выводу, что дороговизна новой системы сделает ее попросту «неподъемной» для внедрения в армии большинства европейских стран.