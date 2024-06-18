Популярный российский артист Николай Басков попал в скандал из-за своей шутки о сценическом костюме певицы Ольги Бузовы, которую он произнес на премии Муз-ТВ. Перепалка между знаменитостями со сцены музыкальной премии переместилась в социальные Сети.

Блогерша Мария Погребняк решила встать на защиту Ольги Бузовой, написав соответствующий пост с критикой в адрес Николая Баскова. «У нас недостаток настоящих мужчин! До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы называть женщину козой?», – написала блогерша в адрес исполнителя хита «Шарманка».

Однако Никлой Басков не оставил без внимания критику в свой адрес и прокомментировал высказывание скандальной блогерши. «А чтобы женщину уважали, она прежде всего сама должна себя вести достойно!!!», – написал артист, опубликовав в своем Телеграм-канале видеоролик с участием блогерши. На опубликованных кадрах Мария Погребняк устроила драку на улице с Миланой Тюльпановой.