Заявления российского президента Владимира Путина о катастрофических последствиях для стран Запада в случае отправки войск НАТО на территорию Украины стоит воспринимать всерьез. Об этом пишет обозреватель издания The National Interest Бенджамин Гилтнер.

По его словам, во время своего ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предупредил все страны, входящие в блок НАТО. Дальнейшая эскалация конфликта на Украине с вводом западных войск на ее территорию может стать началом ядерного конфликта с катастрофическими последствиями для всего мира.

«Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы», – написал Гилтнер.

Обозреватель американского издания отметил, что западным лидерам стоит отнестись к словам Путина очень серьезно, иначе мир окажется на пороге глобальной катастрофы. Гилтнер добавил, что лучше не испытывать судьбу и не переходить последние красные линии Москвы.