Немка обозвала насильника «свиньей» и получила больший тюремный срок, чем этот преступник

20-летняя Майя Р., жительница Гамбурга, назвала его «позорным насильником-свиньей» и «отвратительным уродом», что, согласно немецкому законодательству, является клеветой. Источник: The Telegraph.

«Оклеветанный» молодой немкой был в числе девяти нападавших, которые в 2020 году совершили групповое изнасилование 15-летней девушки в парке Гамбурга. Тот случай потряс город.

Согласно решению суда, вынесенному 21 июня, Майя Р. была приговорена к уикэнду в тюрьме за ее «словесные нападения». Оскорбленный немкой насильник не отбывал тюремного срока из-за несовершеннолетнего возраста, ему присудили условный срок.

Приговор по этому делу вызвал шквал общественного гнева из-за недостатков, которые критики видят в судебной системе Германии, предусматривающей несоразмерное наказание за клевету.

При разбирательстве дела Майи Р. было озвучено в суде, что она выразила свое отвращение одному из насильников, участвовавших в нападении на несовершеннолетнюю в 2020 году, отправив ему прямое сообщение через «Ватсап» после того, как увидела его имя и номер телефона, опубликованные в Snapchat. Она сообщила суду, что отправила свое сообщение «недолго думая».

«Тебе не стыдно, когда смотришься в зеркало?», – спросила она, назвав его «позорной свиньей-насильником» и «отвратительным уродом».

Она также написала осужденному условно преступнику, что он «никуда не может пойти, не получив при этом пинка в морду», и добавила: «Будем надеяться, что тебя просто посадят».

Девять насильников-мигрантов

«Жертва клеветы» был одним из девяти молодых мигрантов, осужденных за изнасилование 15-летней девушки в кустах гамбургского парка, продолжавшееся несколько часов в сентябре 2020 года (на фото – момент вынесения условного приговора этим насильникам).

На тот момент всем насильникам было меньше 20, что позволяло им подпадать под действие закона о несовершеннолетних. Только один из них, 19-летний иранец, провел некоторое время в тюрьме, хотя и неясно, почему только он. Комментируя изнасилование во время суда, он произнес: «Какой мужчина этого не хочет».

Остальные участники изнасилования, включая «оклеветанного» Майей Р., получили условные сроки. Председательствующая на том процессе судья Анна Майер-Геринг посетовала, что «никто из обвиняемых не произнес ни единого слова сожаления».

Клеветницу Майю Р. приговорили к двум выходным в тюрьме за ее «клеветнические комментарии», поскольку у нее уже была судимость за кражу, а также она ранее не появилась на судебном заседании по данному делу.

Она извинилась перед «оскорбленным» ею насильником, заявив суду, что «это никому не помогло». Немка добавила, что хочет закончить школу и выучиться на детскую медсестру.

Оскорбления в интернете

Это дело обнажило суровые законы Германии о клевете, криминализирующие даже незначительные обзывательства вроде «идиота». Нарушение этого немецкого закона может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения на двухлетний срок.

В окружном суде Гамбурга заявили, что оказались под резкой реакцией общества как на пятничное решение по делу о клевете, так и по делу об групповом изнасиловании 2020 года, участники которого фактически не понесли наказания.

Гамбургские правоохранители в настоящее время расследуют дела еще порядка 140 подозреваемых в оскорблениях или угрозах групповым насильникам, причем около 100 подозреваемых проживают за пределами Гамбурга.

Представитель окружного суда заявил местному изданию Hamburger Abendblatt: «Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем растущую враждебность [к судебной системе] в связи с судебным разбирательством и приговором».

Он добавил, что гнев общества по поводу этого дела «достиг нового, тревожного уровня интенсивности», и охарактеризовал массовую критику в адрес окружного суда как «целенаправленную атаку на верховенство закона».