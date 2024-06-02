В районе Волчанска Харьковской области подразделения ВСУ предприняли попытку контрнаступления. При этом они даже не анонсировали эту операцию на весь мир, как в прошлом году. Все дело в том, что Киеву выгоднее тихо «списать» потери, чем объясняться за тысячи солдат, погибших в авантюрных самоубийственных контратаках.

«Наша артиллерия и реактивные орудия — все работает. Разрушали мосты, которые противник использовал для подвоза и обеспечения своих войск, уничтожали здания, где организовывались склады боекомплекта, в том числе которые использовались для обстрелов Белгорода», – рассказал командир одного из орудий с позывным Ёж.

Он отметил, что в подразделениях ВС РФ у Волчанска служат и жители Белгорода, в котором Киев обстреливает жилые дома и целые кварталы. Поэтому у них свои счеты с ВСУ.

После освобождения новых населенных пунктов российские военные берут очередную партию пленных. Многие из них мобилизованы чуть ли не перед самой отправкой в Харьковскую область, на передовую. Один из боевиков заявляет, что если бы российские бойцы не сказали ему, что это Волчанск, он и не знал бы, где находится.

Только за май Киев потерял 35 тысяч военнослужащих в безумных контратаках, не имевших никакого смысла при таком превосходстве ВС РФ. Но президент Украины Владимир Зеленский теперь заявляет, что никого не отправлял в атаку и поддерживает отступление, которое якобы спасет жизни солдат. На деле все происходит с точностью до наоборот.