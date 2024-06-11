Портал Vokrugsveta.ru опубликовал впечатления россиян от отдыха на отечественных курортах на Черном море. Основными проблемами названы переполненные и «не всегда чистые» пляжи.

По мнению одних пользователей Сети, эти недостатки отбивают все желание ехать на российские курорты. Другие же, напротив, не собираются отправляться на отдых за границу. Они при этом считают, что отсутствие чистоты – это вина самих отдыхающих, которые мусорят на пляжах, часто закапывают в песок корки от арбузов, кочаны от кукурузы, окурки и прочие отходы.

Некоторые комментаторы отмечают, что недовольство связано с увеличившимися требованиями к качеству отдыха в сравнении с Советским Союзом.

Также россияне жалуются на распространение инфекционных заболеваний на отечественных курортах, на ротавирусы, из-за которых больше не планируют отдыхать на Черном море. Но большинство все же планируют продолжать ездить на российский Юг каждый год.