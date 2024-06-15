На Премии «МУЗ ТВ-2024. Возвращение» названы победители во всех номинациях. Лучшими исполнителями страны по версии телеканала стали Анна Асти и Дима Билан.

Победу в номинации «Лучшая в Сети» одержала Клава Кока, SHAMAN стал «Новой легендой», а Xolidayboy признан «Прорывом года».

Лолита с Инстасамкой исполнили композицию «На Титанике», которая стала лучшей cover-версией. Лучшей музыкальной группой признали коллектив «Три дня дождя».

Премию получила и группа «Руки вверх» за концерт «Лужники на бис». В номинации «Лучшая колаборация» не удалось определиться с победителем, поэтому награды вручили за две композиции – «Королева» (Люся Чеботина и Филипп Киркоров) и «Плохая девочка» (Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT).

Лучшим клипом признан ролик исполнителя Мота «Случайности неслучайны», а лучшим танцевальным видео – клип на композицию Filatov&Karas «Мимо меня».

Anna Asti также получила награду за «Лучший альбом».