Всего двух выстрелов из гаубицы «Мста-С» хватило гвардии младшему сержанту Илье Орлову, чтобы поразить два украинских танка, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Наводчик гвардии младший сержант Илья Орлов навёл орудие и двумя точными выстрелами поразил два танка. Противник лишился двух единиц бронированной техники, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых рубежах», — говорится в сообщении.

Расчет, в котором служит младший сержант, также уничтожил две буксируемые артиллерийские установки ВСУ, пункт временного размещения боевиков и фортификационные сооружения в глубине вражеской обороны. Подразделение работает в тесном взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА, получает от них координаты целей, после чего успешно поражает их точными ударами.