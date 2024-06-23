Олимпийская чемпионка Татьяна Навка была близкой подругой семьи Заворотнюк и Чернышева. Спортсменка помогала всеми силами своим друзьям, когда Настя боролась с тяжелой болезнью – она давала возможность работать Петру по удобному для него графику. Татьяна видела Анастасию на всех этапах ее борьбы с онкологическим заболеванием.

«Я узнала об этом, наверное, самая первая. Помню тот день, когда они меня пригласили — рассказали, советовались. Настя для меня очень близкий человек…», – рассказала Татьяна.

По ее словам, уже на первом этапе заболевания у Насти произошли некоторые изменения во внешности. У нее немного перекосило лицо. Изначально все думали, что защемило лицевой нерв. Но когда актриса прошла обследование, выяснилась, что у нее гиобластома.

Несмотря на страшный диагноз, по словам Навки, Анастасия не унывала и старалась держаться достойно. Она продолжала шутить и подбадривать родных, обещала справиться с болезнью, что все будет хорошо.

«Настя — боец, и она даже в то время всё воспринимала с юмором… Все эти пять лет были такие качели — была надежда на улучшение…», – подчеркнула спортсменка.

Татьяна Навка выразила благодарность всем врачам и медсестрам, что не нарушили конфиденциальность актрисы. Поэтому папарацци не удалось сделать ни единой фотографии больной Анастасии Заворотнюк. Фигуристка отметила, что во время транспортировки Насти использовалась паранджа, таким образом, придерживалась ее анонимность.

По словам Навки, несмотря на пятилетнюю борьбу с болезнью, природная красота Заворотнюк сохранилась. Фигуристка подчеркнула, что Настя выглядела прекрасно даже в последние дни своей жизни.