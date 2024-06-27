Представители НАТО объявили о намерении создать в Германии штаб-квартиру для координации помощи, отправляемой на Украину. Таким образом, Североатлантический альянс планирует «облегчить» отказ Зеленскому в принятии страны в военный блок. Такую информацию опубликовало американское издание The New York Times.

«Зеленский, как и некоторые страны Центральной Европы, искренне надеялся, что альянс предложит его стране переговоры о членстве в ходе предстоящего в Вашингтоне саммита», – говорится в материале.

Но вместо этого, представители НАТО планируют «обрадовать» Киев заявление о создании миссии в ФРГ для координации всех видов помощи, предназначающихся Украине. Отмечается, что таким образом, официальные лица США решили «дать Киеву хоть что-нибудь существенное» на предстоящем саммите в Вашингтоне, который должен проходить в период с 9 по 11 июля.