Между членами жюри музыкального шоу «ВИА Суперстар» певицей Наташей Королевой и телеведущей Лерой Кудрявцевой произошел нешуточный конфликт. Причина ссоры заключается в том, что судьи не сошлись в едином мнении по поводу выступления участников.

Во время комментирования своей оценки для группы «Божья коровка» Наташа Королева выразила восхищение выступлением музыкальным коллективом. По ее словам, номер получился очень стильным, модным и классным.

«Да, всегда можно найти какие-то шероховатости, но общее впечатление для меня было приятным. Все очень даже получилось», – подчеркнула певица.

А вот Лера Кудрявцева категорически была не согласна с коллегой. Она раскритиковала выступление группы, подчеркнув, что не хочет врать и завышать оценки, как это делает Королева.

«Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать», – заявила ведущая.

После слов Кудрявцевой Королева сняла со своего микрофона насадку из поролона и швырнула ее в свою коллегу. Она заявила, что высказала свое субъективное мнение и не потерпит подобных высказываний в свой адрес.