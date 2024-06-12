Российская певица Наталья Подольская порадовала своих поклонников, опубликовав видео со своего отдыха в Турции. Артистка выложила кадры, на которых она прогуливается по пляжу в эффектном бикини.

Подольская остановила выбор на черном купальнике. Она распустила свои волосы и повязала на голову оранжевую бандану. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала темные солнцезащитные очки в тонкой металлической оправе.

42-летняя певица отказалась от декоративной косметики. Подписчика были рады увидеть звезду без макияжа, и подчеркнули, что Наталья выглядит просто восхитительно. Комментаторы оставили множество отзывов под видео, похвалив фигуру и внешность артистки.

Наталья Подольская счастлива в браке с эстрадным певцом и музыкантом Владимиром Пресняковым. Пара узаконила свои отношения в 2010 году, хотя их роман начался задолго до свадьбы. Артисты познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». По словам Подольской, для нее это была любовь с первого взгляда. Пресняков начал отношения с Подольской, будучи еще в браке с модельером Еленой Ленской. В 2006 году артист развелся и начал жить с Натальей. У пары есть двое детей – 9-летний сын Артемий и 3-летний сын Иван.