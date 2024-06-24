Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала в соцсетях снимки со своей откровенной фотосессии. 37-летняя знаменитость позировала перед камерой в черном жакете, наброшенном поверх голого тела. Для большей пикантности образа актриса надела колготки в сетку и дополнила свой лук солнцезащитными очками. Макияж Настасья сделала в нюдовых тонах.

Самбурская часто публикует фотографии в соцсетях в достаточно откровенных образах. Звезда сериала «Универ» активно занимается спортом, поэтому очень часто показывает поклонникам результаты своих тренировок. Настасья выкладывает в Сеть фотографии в бикини, в откровенных спортивных комплектах, в эффектных соблазнительных нарядах.

Знаменитость скрывает свою личную жизнь. Но известно, что актриса не замужем. Она состояла единожды в официальном браке, который продлился совсем недолго. Самбурская была замужем за актером Кириллом Дыцевичем, однако они развелись со скандалом. Актриса сообщала, что экс-супруг проявлял по отношению к ней агрессию и даже поднимал на нее руку.