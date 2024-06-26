Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, исчезнувший с ТВ сразу после начала специальной военной операции, возвращается на экраны! Он появится в историческом сериале “Злые люди”, в котором исполняет роль дворянина Евдокима Нефедьева.

Помимо Нагиева, в фильме также задействованы Петр Рыков, играющий роль сотрудника сыска Алексея Лыкова, расследующего громкое убийство в Санкт-Петербурге в 1895 году, Артем Ткаченко, Ирина Пегова и Ян Цапник.

Съемки уже стартовали и будут проходить на протяжении нескольких месяцев. Режиссер – Ким Дружинин.

Он отметил, что все актеры блестяще справляются со своими ролями, поэтому сериал позволит зрителю погрузиться в атмосферу конца позапрошлого столетия.