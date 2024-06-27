Американский наемник с позывным “Люцифер” заявил, что украинских офицеров нужно в полном составе отправить в отставку. Он призвал граждан США ни в коем случае не ехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях.

По его словам, некоторые отряды военнослужащих и наемников ВСУ больше похожи на дикую орду без какой-либо организации. Также командование постоянно бросает людей в “мясные штурмы”, не имеющие никакого военного смысла. И-за этого потери растут в геометрической прогрессии.

Еще одна сложность связана с быстрым прогрессом техники и вооружения – пока заказанные у Запада боевые системы добираются до поля боя, они уже становятся неактуальными. При этом бойцы не проходят никакой дополнительной подготовки.

«Легион» принимает практически кого угодно. Стандарты физподготовки просто смехотворны. Очень хочется, чтобы вокруг были люди с хорошими навыками обращения с оружием. Не хочется умирать из-за чьей-то неосторожности…» — рассказал “Люцифер” о подразделениях наемников.

Также он отметил, что обе стороны активно используют дроны, но командиры ВСУ ведут боевые действия таким образом, будто никаких беспилотников не существует. Из-за этого гибнет большое количество военнослужащих.

«В России этих дронов полно, и она отправляет их один за другим. Во время моей последней ротации не было ни одного 15-минутного периода, когда бы я не слышал дрона. Если вы пехотинец и вас отправляют без очень хороших систем РЭБ ,которые вы протестировали и убедились в том, что они работают, вы сдохнете. Это вопрос времени», — заявил наемник.

Также он отметил, что в армии США офицер, который убивал бы своих солдат так же бессмысленно, как это делают на Украине, был бы сразу уволен. Но для Киева это в порядке вещей. Командиры не умеют планировать операции, не ставят никаких стратегических целей, они хотят биться с помощью “мясных штурмов”, что приводит к невероятным потерям.