Начальник штаба националистической бригады “Азов” (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич обратился в Государственное бюро расследований Украины с требованием проверить командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Боевик подозревает генерала в “сотрудничестве с Москвой”, а также в некомпетентном командовании и превышении служебных полномочий. По мнению Кротевича, именно из-за Содоля российские ВС сумели совершить внезапный прорыв по направлению к Торецку.
Также боевик обвинил Содоля в серьезных потерях ВСУ.
Ранее такие же обвинения в адрес генерала озвучила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она также заявила, что главком ВСУ Александр Сырский прикрывает Содоля, что является соучастием.