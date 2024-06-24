Начальник штаба националистической бригады “Азов” (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич обратился в Государственное бюро расследований Украины с требованием проверить командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Боевик подозревает генерала в “сотрудничестве с Москвой”, а также в некомпетентном командовании и превышении служебных полномочий. По мнению Кротевича, именно из-за Содоля российские ВС сумели совершить внезапный прорыв по направлению к Торецку.

Также боевик обвинил Содоля в серьезных потерях ВСУ.

Ранее такие же обвинения в адрес генерала озвучила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она также заявила, что главком ВСУ Александр Сырский прикрывает Содоля, что является соучастием.