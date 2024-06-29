На украино-белорусской границе нарастает напряженная ситуация в связи с активностью разведывательных беспилотников ВСУ. Об этом в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства республики сообщает начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Республики Беларусь полковник Андрей Северинчик.

«В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь», – заявил начальник ПВО ВС Белоруссии.

По его словам, ни одно из нарушений государственной границы беспилотниками ВСУ не остается без воздействия со стороны белорусских войск. Северинчик также отметил, что Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию ситуации на государственной границе. Полеты дежурных экипажей авиации для охраны границы государства осуществляются в круглосуточном режиме.