В Чехии на военном полигоне Либава произошел взрыв боеприпасов, в результате чего есть несколько пострадавших. Такую информацию сообщила пресс-служба Вооруженных сил Чехии. В публикации говорится, что взорвался боеприпас, в результате чего произошло серьезное происшествие на военном полигоне.

«К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие», – заявили в пресс-службе ВС Чехии.

Количество пострадавших в результате происшествия на чешском полигоне не сообщается, как и не говорится о степени тяжести полученных ранений. Известно, что раненым в результате взрыва была оказана вся необходимая медицинская помощь. Для этого был задействован спасательный вертолет и военная полиция.

В декабре 2022 года сообщалось о подготовке украинских военнослужащих на чешском полигоне Либава. Количество проходивших обучение украинских военнослужащих в Чехии не сообщалось. После обучения бойцы ВСУ возвратились обратно на Украину.