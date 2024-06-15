Telegram-канал «Военный осведомитель» показал кадры выстрела ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион». На них видно, как 203-миллиметровый снаряд, вылетевший из ствола оружия, не летит по прямой, а начинает «кувыркаться» в воздухе.

Эксперты отметили, что подобная траектория характерна в тех случаях, когда ствол пушки изнашивается до предела. В подобных ситуациях снаряды начинают вылетать из него, как будто камни из неудачно раскрученной пращи.

В распоряжении ВСУ еще имеются снаряды, совместимые с «Пионами», однако при таких темпах износа орудий стрелять ними скоро будет не из чего. Киеву нечем заменять советские боевые системы, для их ремонта у него нет комплектующих, поэтому «Пионы» вскоре могут исчезнуть с вооружения украинской армии.