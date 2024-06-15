Представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что уклонисты от службы стали действовать все более дерзко, стремясь покинуть пределы страны.

Он отметил, что попытки сбежать из Украины фиксируются буквально каждый день. При этом военнообязанным помогают преступные группы за большие деньги. Они становятся все наглее, придумывая все более изощренные способны обмануть пограничную службу.

Кроме того, гораздо более дерзкими становятся и сами уклонисты. Они объединяются в большие группы, что дает им возможность в случае обнаружения дать отпор пограничникам. При этом они не останавливаются ни перед чем, чтобы достичь своей цели и уйти за границу.

Ранее сообщалось о 45 погибших украинцах, которые пытались пересечь границу через реку Тиса или по горам.