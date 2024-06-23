Удары по позициям ВСУ трехтонными авиабомбами ФАБ-3000 сопоставимы с применением тактического ядерного оружия, заявил киевский политолог Вадим Карасев.

По его словам, появление в распоряжении ВКС РФ таких бомб с УМПК “делает неактуальной ядерную доктрину”, передает портал “Военное дело”.

Помимо бомб, Россия активно использует реактивную и ствольную артиллерию, крылатые и баллистические ракеты. Все это позволяет ей уничтожать позиции ВСУ не менее эффективно, чем ТЯО, поэтому разговоры о ядерном вооружении пока не имеют смысла.

Напомним, ВС РФ несколько раз использовали ФАБ-3000 для ударов по Липцам и Часову Яру. На кадрах видно, что даже попадание рядом со зданием, в котором укрывались боевики противника, нанесло ему серьезные повреждения.