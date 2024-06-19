В Киеве похоронили летчика Валентина Коренчука, которого сбили в воздушном бою в конце апреля 2024 года. Он числился в 40-й бригаде тактической авиации Украины, которую называют «Призраки Киева».

Точные обстоятельства уничтожения пилота не раскрываются.

Напомним, в начале СВО Киев придумал басню о «Призраке Киева», чтобы поднимать моральный дух украинцев. В телемарафоне, который показывают круглосуточно, постоянно придумывали ему новые подвиги.

Позже власти признали, что «Призрак Киева» – это собирательный образ. Так называли всех летчиков, которые участвовали в воздушных боях и совершали вылеты.

В августе прошлого года погиб еще один пилот, называемый «Призраком Киева» – Андрей Пильщиков с позывным «Джус». Он был медийной личностью, у него брали интервью зарубежные СМИ, которые выставляли летчика как непобедимого аса. Только позже стало известно, что сбил он лишь один самолет, да и тот украинский. Погиб Пильщиков тоже «героически» – в столкновении двух учебных воздушных машин.