По сообщению международного новостного агентства Reuters, участники саммита по украинскому конфликту в Швейцарии решили, что Россия и Украина обязаны осуществить обмен военнопленными. Основой для обмена пленными должен стать Устав ООН. Также в проекте говорится, что на Украину следует вернуть всех «незаконно перемещенных» граждан страны, включая детей.

По информации агентства, подобное решение было принято по итогам саммита в Бюргенштоке, состоявшегося в период с 15 по 16 июня.

«Устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», – говорится в проекте.

Отмечается, что итоговый документ получил поддержку 80-ти стран, принимавших участие в конференции. Всего на саммит по Украине в Швейцарию прибыли представители 91 государства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал проведение саммита в Швейцарии. По его словам, подобные переговоры без участия в них России являются бесполезными.