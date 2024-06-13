Актриса и ведущая Агата Муцениеце высказалась в своем YouTube-блоге «Честные будни» о своем экс-супруге Павле Прилучном. По ее словам, у нее увеличились расходы в связи с улучшением жилищных условий, ремонтом авто, судебными издержками. Поэтому было бы отлично, если бы отец ее детей согласился финансировать детей.

По словам Муцениеце, развод родителей не должен в чем-либо ущемляя детей. Поэтому на их содержание должен давать деньги родной отец, а не только мать все на себе тянуть.

«Это не мне на шубы и Rolex… Просто, чтобы честно было», – отметила Агата.

Актриса отметила, что у Мии и Тимофея должна быть жизнь на том же уровне, что и во времена их семейного союза с Прилучным. Но так как ей не удалось донести это до бывшего мужа, то пришлось обращаться в суд, который она выиграла. По словам артистки, ее экс-супруг поступил даже после суда некрасиво. Вместо того чтобы принять ситуацию, он подал встречный иск. По словам Агаты ей больше ничего от Павла не нужно.