Актриса и ведущая Агата Муцениеце высказалась в своем YouTube-блоге «Честные будни» о своем экс-супруге Павле Прилучном. По ее словам, у нее увеличились расходы в связи с улучшением жилищных условий, ремонтом авто, судебными издержками. Поэтому было бы отлично, если бы отец ее детей согласился финансировать детей.
По словам Муцениеце, развод родителей не должен в чем-либо ущемляя детей. Поэтому на их содержание должен давать деньги родной отец, а не только мать все на себе тянуть.
«Это не мне на шубы и Rolex… Просто, чтобы честно было», – отметила Агата.
Актриса отметила, что у Мии и Тимофея должна быть жизнь на том же уровне, что и во времена их семейного союза с Прилучным. Но так как ей не удалось донести это до бывшего мужа, то пришлось обращаться в суд, который она выиграла. По словам артистки, ее экс-супруг поступил даже после суда некрасиво. Вместо того чтобы принять ситуацию, он подал встречный иск. По словам Агаты ей больше ничего от Павла не нужно.
«Больше ничего не надо, живи счастливо, наслаждайся. Я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну, пупсики. Конечно, просто не надо быть злым человеком», – обратилась Агата.