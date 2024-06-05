Известная российская актриса звезда серила «Воронины» Екатерина Волкова стала жертвой интернет-мошенников. Такую информацию сообщают журналисты Пятого канала.

Как рассказала артистка, она является куратором нескольких приютов бездомных животных. Недавно она закупала корм для собак и наткнулась на акционное предложение довольно дорогого элитного корма. Волкова решила купить этот корм для собак из приюта, сделала заказ и отправила продавцу оплату в размере 50 тысяч рублей.

Когда артистка не получила заказанный товар, то она попыталась связаться с продавцом. Однако представители компании перестали отвечать на звонки. Екатерина поняла, что она связалась с мошенниками.

«Я переживаю за то, что попадаются точно такие же люди, которые хотят помочь животным, хотят купить для своих животных. Но, говорю, бумеранг никто не отменял», – рассказала актриса.

Волкова обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой распространить эту информацию, что таким образом мошенники обманывают людей. Она уточнила, что найти этих злоумышленников ей не удалось, как и вернуть свои деньги.