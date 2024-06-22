Украинские военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев ВСУ, находящиеся в российском плену более 2-х лет, записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Военнопленные просят произвести обмен, чтобы они смогли вернуться на родину.

В своем обращении они возмутились тем, что украинская власть попросту забыла о них, ведь других военнослужащих уже давно обменяли. Военнослужащий 36-й бригады ВСУ Алексей Бошин обратился к президенту Украины, чтобы бойцы морской пехоты были освобождены как можно быстрее.

«Одного прошу у президента Украины Зеленского Владимира, чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты», – отметил Бошин.

Бошин подчеркнул, что 36-я бригада морпехов ВСУ считалась на Украине элитной, так почему же за столько обменов военнопленными, их не включали список.