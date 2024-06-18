Несмотря на свою уникальность и природную красоту, курорты на Азовском море привлекают гораздо меньше россиян, чем расположенные на Черноморском побережье Анапа, Сочи, Дагестан, Кавказские Минеральные воды и Крымский полуостров.

Связано это с нашествием медуз, которое в свою очередь стало следствием повышения солености Азовского моря. Его связывают с уменьшением притока пресной воды.

Медузы в огромных количествах стали появляться на курортах еще в 2021 году. Именно тогда появилось много жалоб на некомфортные для отдыха условия. Такие виды, как корнерот (ризостома) и ушастая медуза являются весьма опасными для отдыхающих.

Первые, по словам доцента кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергея Дудкина, содержат нервно-паралитический яд. Он не опасен для жизни человека, однако способен провоцировать серьезные раздражения на коже.

Повторное нападение медуз на пляжи наблюдалось в 2023 году. Тогда некоторые из них пришлось вовсе закрыть. На остальных же использовались сетки и оборудование для сбора непрошеных гостей, которое несколько облегчало ситуацию. Однако из-за медуз россияне все же предпочитают отдыхать на Черном море.