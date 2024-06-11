Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинский штурмовик Су-25, базировавшийся на территории аэродрома Долгинцево под Кривым Рогом в Днепропетровской области, ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Соответствующие видеокадры были опубликованы Министерством обороны РФ.

«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом “Ланцет” по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате точного попадания российского ударного дрона в штурмовик ВСУ последний был полностью уничтожен. На опубликованных кадрах, снятых российским разведывательным беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть, как барражирующий боеприпас «Ланцет» прилетает точно в стоящий на аэродроме украинский военный самолет. Российские операторы ударных БПЛА могут записать в своей актив еще один уничтоженный в тылу самолет Су-25 ВСУ.