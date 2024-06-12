Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по украинским самолетам, базировавшимся на аэродроме в Миргороде (Полтавская область). Кадры объективного контроля момента удара, снятые российским разведывательным БПЛА, были опубликованы в Телеграм-канале военкора Андрея Руденко.

«Ни для кого уже не секрет, что российские дроны-разведчики абсолютно спокойно чувствуют себя в тылу ВСУ», – написал военкор.

По его словам, в результате очередного разведывательного рейда в тыл противника оператором российского дрона были замечены истребители Су-27 ВСУ, базировавшиеся на аэродроме в Миргороде. Цели были поражены ракетным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Российским военнослужащим удалось перехватить радиосообщение ВСУ о результатах ракетного удара по украинскому аэродроме. По предварительным данным, один истребитель Су-27 был превращен в «решето» осколками боевой части ракеты, а еще два истребителя получили значительные повреждения.