Сегодня, 15 июня, в Швейцарии начнется так называемый «мирный саммит» по Украине. Однако, еще не зная его итогов Киев уже начал готовить новую подобную конференцию. На которую, возможно, будут приглашены представители РФ, заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

При этом он высказался в том духе, что РФ может быть привлечена только в «определенных форматах» и если она будет «молчать и слушать» позицию мирового сообщества, выработанную на предыдущем саммите.

Разумеется, Россия на подобные условия не согласится, но Киев понимает, что без нее дальнейшие саммиты, как и сегодняшний, никакого смысла иметь не будут. Поэтому в администрации «просроченного» президента Украины Зеленского продумывают, как бы затянуть на новые шоу как можно больше стран.