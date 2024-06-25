Мобилизационный ресурс на Украине составляет не менее 1,1 миллиона граждан. Об этом в своем материале сообщает украинское издание «АрмияInform» со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина.

«Среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, 1 миллион и 100 тысяч военнообязанных, пригодных к призыву», – цитирует автор материала украинского чиновника.

По его словам, данная цифра не включает в себя граждан, забронированных от мобилизации или имеющих право на отсрочку. Таким образом, мобилизационный ресурс украинской армии составляет более одного миллиона человек. Лазуткин также добавил, что данная информация была получена в результате обработки данных, полученных от граждан Украины в онлайн-режиме через мобильное приложение.

Напомним, что 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об усилении норм мобилизации, в соответствии с положениями которого все военнообязанные граждане страны должны в течение 60-и дней с момента вступления в силу нового закона обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК – выполняют функцию военкоматов).