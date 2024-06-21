Госсекретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер в ходе пресс-конференции назвал передачу Украине бывшим руководством оборонного ведомства страны истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны государственной изменой.

«Лично я думаю, что Надь – это предатель родины и он должен понести наказание», – заявил Мелихер.

По его словам, в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя будет подано заявление в правоохранительные органы Словакии по подозрению в совершении саботажа, злоупотребления полномочиями и нарушению обязанностей по управлению государственным имуществом.

Игорь Мелихер отметил, что в ходе аудита в оборонном ведомстве страны не было найдено никаких юридических документов, в которым был бы проведен анализ правомерности передачи украинской стороне истребителей и систем ПВО. Словацкий чиновник добавил, что нынешнее руководство продолжит аудит, чтобы приложить к обвинению новые юридические доказательства вины предыдущего руковосдтва.