Российские военнослужащие, которые были освобождены из украинского плена, прибыли в Москву на военно-транспортном самолете. Такую информацию сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав видеозапись прибытия самолета с бойцами.

«Освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – говорится в сообщении ведомства.

Каждый освобожденный из украинского плена боец получит всю необходимую квалифицированную медицинскую и психологическую помощь.

Напомним, из украинского плена были возвращены 75 российских военнослужащих. Они были обменены на 75 бойцов ВСУ, взятых в плен в зоне СВО. Посредником обмена выступили ОАЭ.

«Спасибо большое, что нас обменяли, мы очень рады, мы очень долго ждали этого обмена и дождались все-таки. Любимые, мы дома», – сказал российский военнослужащий по имени Антон.

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. В тот раз произошел обмен сотни российских бойцов на такое же количество военнослужащих ВСУ.